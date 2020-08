Coronavirus : est-ce vraiment utile de ne généraliser le port du masque que dans certaines rues ?

Dans la capitale, les élus ne semblent pas totalement opposés à cette hypothèse. "Pour le moment, il a été décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les zones les plus denses de population, les rues les plus fréquentées, les marchés ou les quais" même si "la carte va être réactualisée régulièrement", indiquait lundi 10 août Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, sur LCI (voir vidéo ci-dessous). Imposer le port du masque dans toutes les rues de la capitale sera "peut-être une nécessité", a-t-elle même admis.

Dans le 20ème arrondissement de Paris, le maire Éric Pliez, soutien d’Anne Hidalgo, n’a pas non plus exclu une telle possibilité. "La situation risque d’évoluer avec la maladie dans les jours à venir", indiquait-il sur France info , "il est possible qu’on en vienne à des choses plus généralisées dans quelques temps."

Certains professionnels de santé demandent d’ailleurs déjà aux Français de se protéger le visage dès qu’ils ne sont plus chez eux. "Si tout le monde met un masque, il n’y a plus de propagation du virus", souligne ainsi Lila Bouadma, réanimatrice à l’hôpital Bichat (Paris), "le message est simple : portez-le dès que vous sortez de chez vous." "La remontée pourrait être extrêmement forte et violente si on ne prend pas des mesures drastiques, et notamment la généralisation du port du masque", alerte de son côté le Pr Djillali Annane, chef du service de réanimation à l’hôpital Poincaré (Garches).