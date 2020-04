Transports en commun : quels scénarios pour faire circuler les voyageurs à partir du 11 mai ?

Le port de masque, non seulement pour les agents, mais aussi pour les voyageurs, pourrait être une condition sine qua non de la reprise d'un trafic soutenu en mai. C'est ce qu'a expliqué le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, mercredi lors d'une audition au Sénat.

A ce dispositif s'ajouterait un nettoyage renforcé des trains, un possible filtrage des passagers, mais aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les TGV et dans les gares.

Dans les scénarios actuellement envisagés à la SNCF, et précisés mercredi par son patron, l'offre pourrait passer de 6 à 15% seulement sur les grandes lignes dans les premières semaines. Il faudrait ensuite s'attendre à "un TGV sur deux" en juin, puis 100% des TGV au début de l'été. Idem sur les lignes de TER et de Transilien, qui passeraient de 15 à 50% du trafic dans un premier temps, pour évoluer ensuite en fonction des besoins.

La présidente du conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse a alerté sur le risque d'un "goulet d'étranglement" dans les transports après le 11 mai. Une situation qui oblige, selon la patronne de cet exécutif, à envisager un retour progressif des personnes sur le lieu du travail et dans les écoles.

"Je pense qu'on télétravaillera encore énormément après le 11 mai, ce sera souhaitable, parce qu'il faudra limiter les déplacements", a-t-elle fait valoir mercredi sur France Inter. Valérie Pécresse préconise ainsi un retour différencié et progressif, avec des horaires d'école différenciés selon les âges des élèves, "par exemple les petits entre 8 et 9 heures, les collégiens entre 9 et 10 heures, les lycéens entre 10 et 11 heures".

A ce titre, le gouvernement n'a pas encore précisé les modalités exactes du retour des élèves dans les écoles. Ce retour devrait être également progressif, et différencié selon les établissements.