La chaleur va-t-elle faire tomber les masques ?

Le mercure n’en finit pas de grimper en France. Face à des températures dépassant les 30 degrés Celsius par endroit, le port du masque, recommandé pour limiter la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19), se fait de plus en plus rare. A Paris, rares sont les riverains qui l'utilisent sur les bords de Seine. "Personnellement, je n’en porte plus tellement à Paris", témoigne une jeune femme, venue prendre un bain de soleil.

Avec la hausse des températures, le masque rend la respiration plus difficile. Dans le métro, où son utilisation reste obligatoire, les jours à venir risquent d’être un peu compliqués. D'autant que si certaines lignes du réseau sont équipées de système de climatisation, c’est loin d’être le cas de la majorité. Par conséquent, le thermostat peut rapidement grimper. "J’appréhende un peu la semaine qui va arriver, parce si on doit mettre le masque même dans le métro, alors qu’il fait déjà chaud en temps, on risque d’avoir tendance à l’enlever", souligne une autre riveraine.