Vacances d'été : 71% des Français comptent partir... en France

ADAPTATION - Les vacances seront un peu particulières en 2020, si l'on en croit les résultats d'un sondage qui révèle les changements de programme des Français.

L'été post-Covid ne sera décidément pas comme les autres. Les Français peuvent de nouveau se déplacer librement sur le territoire depuis le 2 juin, voyager dans l'Union européenne depuis le 15 juin et pourront s'envoler hors de l'UE dès le 1er juillet. Pourtant, d'après un sondage d'OpinionWay pour Sofinco, seulement 44% des Français prévoient de partir en vacances cette année, contre 60% en 2019.

Bye bye le tour du monde, bonjour les vacances en France

La majorité des Français resteront donc à la maison. Parmi ceux qui comptent bien partir à l'aventure malgré le virus : 71% vont rester dans le pays, alors qu'ils n'étaient que 55% à vouloir faire leur vacances en France initialement. Conséquence encore plus frappante : 16% ont choisi l'étranger, contre 44% initialement. Les 12% des interrogés restants hésitaient encore entre les deux options lors du sondage, début juin. Parmi tous les interrogés confondus, ceux qui ont déjà une destination en tête ou non, 64% ont décidé de réserver leurs séjours à la dernière minute, dans la crainte de devoir annuler leurs vacances à cause des circonstances sanitaires.

Selon OpinionWay, les vacanciers ayant changer d'avis et préféré de rester en France se sont d'abord décidés pour respecter les préconisations gouvernementales, puis pour soutenir l'économie française. Ainsi 86% des sondés estiment que l'économie locale a d'avantage besoin d'être soutenue que les compagnies aériennes françaises.

La Dordogne et l'Ardèche prennent du galon

En attendant de faire leurs courses dans les marchés locales et de dévaliser les boutiques des produits du terroir, c'est surtout chez Airbnb que les Français ont commencé leur dépense. Les chiffres du site spécialisé dans la location de résidences sont édifiants. Les réservations ont explosé partout sur le territoire Français et notamment dans des départements d'habitude relativement ignorés des touristes. Les deux grands vainqueurs : la Dordogne et l'Ardèche, avec respectivement +220% et +190% de réservations qu'à l'accoutumée sur la période. Dans ce nouveau top 5 des destinations des Français arrivent ensuite les Landes, le Jura et le Finistère.

En vidéo Vacances : les Français ne se bousculent pas encore pour réserver

S'ils envisagent de partir moins loin qu'à l'accoutumée, le sondage révèle que plus d'un tiers des vacanciers comptent aussi réduire la durée de leur séjour. La même proportion, soit 36%, indique avoir prévu de partir moins d'une semaine cet été et seulement 27% privilégient de longs séjours, de trois semaines et plus. Pour les professionnels du tourisme, il ne reste plus qu'à espérer une deuxième vague... De réservations, à l'automne.

Sondage réalisé en ligne les 19 et 20 mai 2020 auprès d'un échantillon de 1018 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

La rédaction de LCI