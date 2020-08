Extension du port de masque, rassemblements sous surveillance : Paris serre encore la vis

"Paris vient d’être classé département dans lequel la circulation du virus est active par décret du Premier ministre". Ce vendredi, la capitale, en même temps que Marseille, a officiellement basculé dans la catégorie des zones de circulation active du Covid-19. Pour faire à cette remontée soudaine des indicateurs, la préfecture de Paris a décidé de prendre de nouvelles mesures.

Les rassemblements et manifestations de plus de dix personnes qui ne garantiront pas le respect des mesures barrières seront ainsi interdits. Surtout, les zones de port obligatoire du masque sont largement étendues. Ce ne sont désormais plus des rues, mais des zones entières (dont une partie des Champs-Elysées, le quartier du Louvre et celui des Batignolles) qui sont concernées. La mesure prend effet ce samedi 15 août à 8 heures.