Face à la polémique, Air France va "distribuer des masques aux clients" dans ses avions les plus remplis

Air France précise que les liaisons entre Paris et Marseille, comme celles entre Paris et Nice ou entre Paris et Toulouse, sont bien moins nombreuses qu'en temps normal. Et que, dans le contexte actuel, seul un vol quotidien est assuré entre ces villes. Par ailleurs, même si l'ensemble des places sont ouvertes à la réservation, le taux de remplissage de ces vols est "dans la plupart des cas de moins de 50%, et même entre 30% et 40%", ce qui rend plus simple le respect de la distanciation. Dit autrement : ce problème était "exceptionnel", un "cas rare et isolé", toujours selon la compagnie. Qui souligne en outre qu'il lui est très difficile de prévoir quelle sera la fréquentation de ses avions, en raison des désistements nombreux.