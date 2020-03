Français en voyage à l'étranger : le Quai d'Orsay promet un "mécanisme global" de rapatriement

Quel sort pour les Français à l'étranger ? Alors que de nombreux pays ferment leurs frontières et s'apprêtent à interrompre tous les vols en provenance et à destination des autres nations, des milliers de ressortissants attendent un hypothétique rapatriement sur le territoire national. Outre le besoin de rentrer chez soi, la démarche est souvent motivée par les infrastructures sanitaires locales jugées insuffisantes pour faire face à l'arrivée éventuelle de la pandémie, même si ces pays - dont le Sénégal, le Maroc ou encore le Pérou - sont bien moins touchés que l'Europe. Une situation d'autant plus complexe que les membres de l'Union européenne ont décidé de fermer les frontières extérieures aux extra-européens.

Alors que la France traite jusqu'ici les situations au cas par cas, le Quai d'Orsay a promis mercredi un plan global de rapatriement. "Un mécanisme global et mondial pour permettre à nos ressortissants qui le souhaitent de rentrer chez eux en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Il reposera sur un plan de transport aérien adapté pour l’ensemble du monde, en fonction des priorités et urgences locales, et permettra à chacun de réserver un billet retour auprès d’une compagnie. Les détails techniques de ce mécanisme seront précisés d’ici la fin de la semaine à nos ressortissants en difficulté, par Air France et notre réseau diplomatique et consulaire."

Le Quai d'Orsay promet ainsi qu'en dépit de la suspension des dessertes dans le monde, la France sera "en mesure de proposer des solutions commerciales raisonnables" à ses ressortissants.