Risque d'une deuxième vague de Covid-19 : le Conseil scientifique a "de très grandes inquiétudes"

Depuis le déconfinement, les autorités sanitaires n’ont cessé de le répéter : la crise du coronavirus n’est pas encore derrière nous. Le virus circule certes moins qu’avant en France, mais il circule toujours. Le risque d’un rebond de l’épidémie de Covid-19 est donc possible. Plusieurs avertissements ont été émis en ce sens, évoquant une seconde vague à l’automne. Mais ce rebond tant redouté pourrait même survenir avant cela, dès cet été, si les gestes barrières sont oubliés.

"D'un côté, tous les chiffres en France sont plutôt bons, on a les outils, on a les tests, on dépiste, donc tout ça est extrêmement positif. Et puis de l'autre côté, il y a une perte quasi-complète des mesures de distanciation, en particulier chez la population jeune", déplore ainsi Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, auprès de l’AFP.

"Le port du masque dans les transports ou le lavage des mains sont des choses qui sont restées, mais par contre, les gestes de distanciation sociale plus généraux sont en train de se perdre. Et je dis ‘attention, le virus circule encore’", affirme-t-il.