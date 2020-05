Les Français partagés sur le professeur Didier Raoult, selon notre sondage

D'après ce sondage, 45% des Français indiquent avoir "une bonne opinion" du professeur Raoult, contre 35% qui disent au contraire avoir une mauvaise opinion du scientifique. A noter toutefois : 20% des personnes interrogées indiquent ne pas le connaître, en dépit de l'hypermédiatisation de cette personnalité et de ses prises de position sur la gestion de la pandémie en France.

Fait notable, l'image de Didier Raoult varie fortement en fonction des sensibilités politiques exprimées par les sondés. C'est chez les sympathisants LFI et RN que l'on trouve le plus de partisans du chercheur, avec 72% d'opinions favorables dans les deux cas. Dans une moindre mesure, les électeurs LR sont 56% à avoir une bonne image de lui. Inversement, les sympathisants PS (44%) et LaREM (40%) ont majoritairement une mauvaise image de l'infectiologue.

Des variations relativement cohérentes, Didier Raoult véhiculant depuis le début de l'épidémie l'image d'un scientifique "hors système", voire "anti-système", au point de devenir une icône populaire, notamment dans le sud de la France où rayonne son IHU - 72% des habitants de région Paca ont une bonne image de lui.

De façon générale, Didier Raoult trouve plus de soutien chez les personnes de plus de 65 ans (53%), et au sein des catégories populaires (49% de bonnes opinions, contre 40% chez les catégories supérieures).