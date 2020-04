"Il faut se plier au jeu" : les amateurs de course à pied réagissent à la limitation du jogging à Paris

"La maire de Paris et le préfet de Police saluent le civisme et la responsabilité des Parisiens et souhaitent éviter tout risque de relâchement des mesures de confinement par un regain d’affluence dans l’espace public, à la faveur d’une météo clémente" indique le communiqué de presse commun de la mairie et de la préfecture.

Ce mardi, la mairie de Paris et le préfet de police ont annoncé l'interdiction de toute activité sportive individuelle à Paris entre 10h et 19h à partir de mercredi. La capitale devient ainsi l'une des premières villes de France à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement lundi soir à ne pas relâcher les efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus qui a déjà fait près de 9000 morts dans le pays.

Après cette annonce, LCI s'est rendue au bois de Vincennes à la rencontre des joggeurs et joggeuses, qui comprennent dans l'ensemble la nécessité de la mesure. "C’est compréhensible. C'est maintenant fermé mais jusqu'ici au bois, il y avait beaucoup de monde, même avec les contrôles", indique l'une d'entre elles. "Je me sentirai privé d’une de mes soupapes de liberté mais je crois vraiment que c’est hyper important. La priorité c’est la santé", ajoute une autre.

Et un jeune coureur de conclure : "Si les autorités disent d’arrêter de sortir et de ne plus faire de jogging, à ce moment-là, il faut se plier au jeu, c’est les règles. J’en profite tant que je peux courir, mais si on me dit d’arrêter, j’arrêterai."