Ile-de-France : l'attestation employeur pour les transports supprimée à compter de mardi

Vers un allègement des mesures de restriction dans les transports franciliens. L'attestation employeur, nécessaire depuis le 11 mai pour pouvoir circuler aux heures de pointe dans les transports en commun, sera supprimée à partir mardi, a annoncé lundi la préfecture de région d'Ile-de-France.

Dans un premier temps, une source au ministère des Transports avait indiqué lundi à LCI que l'attestation serait supprimée à compter du 22 juin, confirmant une information de RTL.

A partir mardi, il sera donc possible de circuler à tout moment en région parisienne sans avoir à justifier des motifs de ce déplacement. L'attestation portait sur les créneaux horaires assimilés aux heures de pointe, à savoir entre 6h30 et 9h30, et entre 16 heures et 19 heures.