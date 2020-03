Interdire la vente d'alcool durant le confinement : pourquoi les addictologues s'y opposent

"La cessation de la vente d'alcool va entraîner chez certains buveurs dépendants des phénomènes de sevrage aigu, pouvant aller jusqu'au delirium tremens, dont les conséquences peuvent être plus sérieuses que le maintien de la consommation, même excessive", estime l'Anpaa, pour qui "tous les buveurs dépendants ne sont pas violents et toutes les personnes violentes n'ont pas besoin d'alcool pour passer à l'acte".

L'alcoolisme en période de confinement préoccupe fortement les autorités sanitaires, avec les risques de violences qu'il peut engendrer. "La grande contrainte, c'est la consommation d'alcool avec tout ce que cela peut générer en termes de violences, notamment conjugales", expliquait mercredi, sur LCI, le psychiatre Serge Hefez. Pour ce dernier, toutefois, "il ne s'agit pas d'arrêter totalement l'alcool, car chez des gens qui ont l'habitude d'en prendre, cela pourrait majorer leur anxiété, mais vraiment d'inciter à la modération".

Pour le président de l'Anpaa Bernard Basset, le confinement pourrait également se traduire par une réduction de la consommation dans la population. "Il va probablement y avoir une baisse de la capacité à s'approvisionner en alcool, et donc un effet sur la consommation", estime le médecin expert en santé publique.

La question des addictions en période de confinement dépasse d'ailleurs le seul sujet de l'alcool. Les restrictions de déplacement peuvent affecter également l'approvisionnement en substances illégales. "On a ce sujet pour les drogues à dépendance, comme les opioïdes et les morphiniques, pouvant susciter des accidents de sevrage", indique Bernard Basset à LCI. "Cela concerne particulièrement des populations "désinsérées", rencontrant déjà des problèmes d'alimentation et de logement. Nos centres essayent, le plus possible, de fournir les produits de substitution, même si nous sommes en mode dégradé. Nous essayons dans la mesure du possible de maintenir le contact."