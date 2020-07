L'amende pour non port de masque sera de 135 euros

Le département de la Mayenne, qui impose depuis vendredi le port du masque dans les lieux clos recevant du public a annoncé que les contrevenants s'exposer à une amende de 135 euros. En cas de "récidive dans les 15 jours", s'appliquera une amende de classe 5 (1500 euros) et en cas de violation "à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende". Mais dans les rues des villes de Mayenne ce week-end, les forces de l'ordre ne verbalisaient pas mais faisaient plutôt de la pédagogie sur les marchés ou dans les cafés et restaurants.

Plus d'infos à suivre...