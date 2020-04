"L’humain s’adapte à tout" : non-voyante et infectée par le Covid-19, Michèle nous raconte son quotidien En France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. − ISTOCK

HANDICAP - La période actuelle est une épreuve pour de nombreux Français. Elle l'est encore plus pour les personnes en situation de handicap. Non-voyante, Michèle Sarloute, 62 ans, raconte à LCI son quotidien depuis quatre semaines et l'instauration du confinement.

Comme des millions de Français, Michèle Sarloute vient d’entamer sa quatrième semaine de confinement. Mais pour cette jeune retraitée de 62 ans, qui habite à Sète (Hérault), la situation est un peu différente. "Je suis non-voyante, et il y a donc un certain nombre de choses que je ne peux pas faire de moi-même. Enfin du moins, sans assistance", explique-t-elle. A l’heure des gestes barrières, la sexagénaire doit se priver d’une faculté pourtant essentielle dans son quotidien, le toucher. "Lorsqu’on est non-voyant, les mains sont comme nos yeux. Nous les utilisons pour interagir avec notre environnement, que ce soit pour trouver le trou de la serrure de la boîte aux lettres ou pour savoir dans quel sens soulever le couvercle de la poubelle. Cela peut sembler bête, mais quand on a perdu l’usage de la vue, on n'a pas vraiment le choix ", s’amuse Michèle, conservant un optimisme à toute épreuve. Pou rappel, en France métropolitaine, plus de 207.000 personnes sont atteintes par ce handicap.

Les gants, ce ne sont pas vraiment nos amis. On perd la sensation du toucher, alors forcément c'est un peu handicapant. -

Quelques jours de l’annonce de l’instauration du confinement, cette retraitée a été infectée par le Covid-19. "Je touche tout ce qui m’entoure. Et il suffit de se frotter l’œil, apparemment, pour être contaminé. Il aurait fallu que je porte des gants dès le début du confinement." Depuis bientôt quatre semaines, elle enfile donc une masque en tissu et une paire des gants dès qu’elle s’aventure hors de son domicile.

"A en croire mon médecin, je vais être immunisée pendant un petit bout de temps. Ce n’est pas pour me protéger, mais pour éviter de contaminer les autres", poursuit-elle. Une nouvelle habitude qui a aussi ses inconvénients. "Les gants, ce ne sont pas vraiment nos amis. On perd la sensation du toucher. Alors, forcément ,c'est un peu handicapant. Mais il faut bien s’adapter. Et ce n’est pas pour toute la vie."

Les personnes non-voyantes utilisent beaucoup les bruits de la ville quand ils se déplacent. -

Les contraintes liées au confinement, la sexagénaire en fait l’expérience au quotidien et depuis longtemps. "En tant que non-voyant, nous l’avons déjà l’habitude de ne pas pouvoir faire ce que l’on veut, quand on le veut. De ce fait, nous devons toujours être dans l’anticipation. Autant dire que je suis plutôt rodée à l’exercice", plaisante-t-elle. "Sachant qu’on dépend des autres, on a intégré dans notre mode de fonctionnement le fait d'attendre." Lors de l’une de ses rares sorties hors du domicile, Michèle Sarloute a cependant pu constater toute la difficulté pour respecter la distance de sécurité. "Lorsque j’avance dans la rue, c’est aux autres de veiller à respecter la distance. Car moi, j’en suis incapable. Parfois, c'est un peu compliqué", admet-elle. Autre difficulté, le fait que la ville soit devenue plus silencieuse. "Les personnes non-voyantes utilisent beaucoup les bruits de la ville quand ils se déplacent. C’est agréable et reposant, mais cela demande un effort de concentration plus important. Ne serait-ce que pour savoir si une personne marche devant moi ou s’il se dirige dans ma direction."

En temps ordinaire, la sexagénaire utilise des services de drive et se déplace grâce à des services transport de personnes handicapées ou en faisant appel à des amis. "Avec les restrictions, ce n’est plus possible", souligne-t-elle. Heureusement, la retraitée peut compter sur une aide extérieure. Un peu partout en France, les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont sur le pont et d’un grand soutien notamment pour les personnes en situation de handicap. "J’ai appelé lundi matin, car mon frigo était quasiment vide. Quelqu’un va faire mes courses et me les ramener. Ils ont mis en place ce système pour aider les gens comme moi qui n’ont pas la possibilité de se rendre au supermarché." Michèle tient d’ailleurs à mettre en lumière les élans de solidarité dont elle bénéficie. "Quand j’étais malade, le pharmacien m’a livré mes médicaments. Mon médecin, lui, m’a appelée à trois reprises pour suivre à distance l’évolution de la maladie. Je ne sais pas si c’est la même chose dans tous les pays. Mais on a quand même de la chance, globalement", estime celle qui bénéficie également du soutien d’une association d’aide aux personnes handicapées, la FaF-LR. "Les membres font un boulot extraordinaire pour sortir les personnes de l’isolement. Tout un service d’accompagnement médico-social a été mis en place. Il m’appelle très régulièrement, pour prendre de mes nouvelles. Moralement, c’est un soutien énorme pour les gens comme moi."

C’est d'ailleurs grâce à l’une de ces structures associatives qu’une version pour non-voyant de l’attestation dérogatoire de déplacement a pu être éditée. "Le gouvernement avait oublié. Depuis le 2 avril, nous n’en avons plus besoin. Il suffit de présenter sa carte d’invalidité." Mais Michèle Sarloute apporte elle-aussi sa pierre à l’édifice, en animant un forum de discussion pour déficients visuels. "On y partage des conseils pratiques, des recettes de cuisine. On s’échange des livres audio. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes sont plus renfermées sur elles-mêmes que d'autres. Il est donc important de maintenir un contact pour les sortir de leur isolement", insiste-t-elle. En dépit de la prolongation de la période de confinement, la retraitée fait preuve de philosophie. "Entre l’aquagym, la natation et le yoga, mes semaines sont bien remplies habituellement. Il faut trouver de nouvelles occupations. Comme tout le monde, j’en profite pour faire du rangement et trier mes papiers. J’ai un vélo d’appartement et un tapis de yoga, pour l’activité physique. Et avec les beaux jours qui reviennent, je profite de ma terrasse pour faire du jardinage. A vrai dire, je n’ai pas le temps de m’ennuyer !"

L’humain s’adapte à tout. Quand j’étais petite, je voyais un peu et j’ai perdu la vue au fil du temps. Aujourd’hui, je ne vois plus du tout. Ma vie ne s’est pas arrêtée pour autant. -

Si le contexte du confinement ne semble pas lui peser, Michèle a cependant du mal à se projeter. Et la levée du confinement, même si elle n’est pas pour tout de suite, l’inquiète un peu. "Il m’arrive souvent interpeller des gens qui passent à côté de moi dans la rue pour leur demander si je suis bien au bon numéro. Généralement, les gens me prennent le bras et m’accompagne devant. Comment va-t-on faire si les gens ne doivent pas s’approcher ? Avec la distanciation sociale, je ne sais pas s’ils seront aussi aidant qu’en temps ordinaire." La jeune retraitée sait d'ores et déjà ce qu’elle fera le jour où le confinement prendra fin. "J’ai une amie avec qui j’ai l’habitude de partir en promenade. Je rêve d’aller courir avec elle. Pour moi, c’est ce qui symbolise le plus la liberté. Evidemment, je vais avoir très envie de la serrer dans mes bras. Mais, pour le contact corporel, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Il faut s'y faire, c'est comme. Ce que la vie m'a appris, c'est que l’humain s’adapte à tout. Petite, je voyais un peu et j’ai perdu la vue au fil du temps. Aujourd’hui, je ne vois plus du tout. Mais ma vie ne s’est pas arrêtée pour autant."