L'hydroxychloroquine inefficace pour traiter le Covid-19, selon une étude brésilienne

C'est la conclusion qu'avait déjà tiré plusieurs essais contrôlés randomisés. Une étude rendue publique jeudi au Brésil conclut également à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine face au Covid-19, et ce bien que le président Jair Bolsonaro, contaminé par la maladie, en fait pourtant publiquement la promotion.

Mené par un groupe de chercheurs et de médecins sous le nom de "Coalition Covid-19 Brésil", dans 55 hôpitaux du pays, l'essai clinique publié par le New England Journal of Medicine visait à établir si ce médicament controversé, combiné ou non à l'antibiotique azithromycine, peut améliorer l'état des patients atteints d'une forme légère ou modérée du Covid-19.

Comme les précédents essais contrôlés randomisés, l'étude conduite sur 667 patients, conclut également à la possible survenue d'effets secondaires néfastes chez ceux traités à l'hydroxychloroquine, qu s'exposaient notamment à davantage de problèmes au cœur et au foie.