Coronavirus : l'Institut Pasteur lance un appel aux dons "pour financer ses travaux"

Si la Chine a cruellement besoin, comme vient de le faire savoir sa diplomatie, de fournitures médicales, notamment de masques, de lunettes et de combinaisons de protection, pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui a contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortellement sur place, en France, l’Institut Pasteur a, lui, besoin d’argent. Ce lundi matin sur RTL, Christophe d’Enfert, à la tête de l’Unité Biologie et Pathogénicité fongiques, a en effet lancé un appel aux dons.