Coronavirus : la crise sanitaire a-t-elle signé la fin des "cars Macron" ?

Depuis leur arrivée dans le paysage, ou plutôt sur le marché français, en 2015, on les surnomme les "cars Macron", du nom du ministre de l'Economie d'alors, qui annonçait à l'époque : "On va créer plusieurs milliers d’emplois." L'expression "cars Macron" nomme en fait deux poids lourds, le groupe allemand FlixBus et le Français BlaBlaBus, devenus à ce jour les symboles de la libéralisation, décidée par Bercy, du secteur du transport en autocar, moyen de transport de plus en plus massivement emprunté. Cinq ans, et une pandémie, plus tard, les salariés déchantent. Eurolines, la filiale d'autocars interurbains de FlixBus, n'a pas survécu au confinement, mettant la clé sous la porte, et laissant 115 salariés sur le carreau.