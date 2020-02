Coronavirus : la pénurie des masques respiratoires fait flamber les prix et dope le marché noir

Résultat : de nombreux points de vente sont en rupture de stock, et les délais d’approvisionnement sont considérablement allongés. Restent alors les commandes sur Internet, où commence à s'installer un marché parallèle. Une pénurie à laquelle le gouvernement français fait face en déstockant des équipements réservés aux professionnels de santé et aux "personnes à risque".

C’est l’objet le plus convoité du moment. En pleine psychose autour de l’épidémie de Covid-19, les fabricants de masques de protection et leurs vendeurs font face à une demande du grand public qui explose.

En France, pour obtenir des masques de protection respiratoire de type FFP2, utilisés notamment dans l’industrie, les pharmacies et autres points de vente font appel à de nouveaux fournisseurs, leurs grossistes habituels faisant face à une rupture de stock.

"La consommation est multipliée par 50", indique ainsi Jacques Fabre, président du groupe Phoenix Pharma. "Nous étions sur une moyenne de 2000 commandes par mois de boîtes de masques, et nous sommes passés à 100.000", explique le grossiste au micro de LCI. Au niveau mondial, la demande suit une courbe comparable, alors que le nouveau coronavirus concerne désormais des dizaines de pays, où il a contaminé quelque 80.000 personnes.

Comme la production ne suit pas le rythme, une pénurie se fait sentir, et les prix montent. Un marché parallèle émerge : certains sites proposent des masques à plus de 10 euros l’unité. Des prix 4 à 5 fois plus élevés que la moyenne habituelle, et la provenance des produits n’est pas toujours certifiée.