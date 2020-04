Coronavirus : La Poste va livrer le courrier et la presse quatre jours par semaine (au lieu de trois actuellement)

La Poste va renforcer ses équipes de manière à assurer la distribution de la presse, du courrier et des colis à un rythme de quatre jours par semaine au lieu de trois actuellement. A cause de la pandémie, le groupe public avait décidé de fortement réduire la voilure, limitant son réseau à 1.600 bureaux ainsi que la fréquence des tournées. Depuis ce lundi, le temps de travail de chaque postier a été réduit à trois jours consécutifs, ce qui a pour effet de limiter la distribution du courrier et des journaux aux mercredi, jeudi et vendredi.

L'objectif est désormais de distribuer la presse quotidienne le lundi ou le mardi d'abord, puis le lundi et le mardi (en plus du mercredi, jeudi et vendredi). Il s'agit aussi de livrer progressivement les colis et le courrier quatre jours par semaine au lieu de trois actuellement. Pour cela, à compter du lundi 6 avril, La Poste fera appel à plus de 3.000 personnes supplémentaires. "Nous ne savons pas combien de semaines le confinement et la crise du coronavirus vont durer. (...) Il faut garantir la durée et protéger les postières et les postiers dans la durée", a-t-il insisté.