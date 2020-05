LCI répond sur le déconfinement : quelles sont les règles pour les déménagements ?

Lors du confinement, les déménagements ont été réduits fortement de façon à limiter les déplacements. Ainsi, seuls ceux qui ne pouvaient pas être reportés ont pu se dérouler à la date prévue. Depuis le 11 mai et l’annonce du déconfinement progressif, la règle a évolué mais se décline de plusieurs manières en fonction de la région et de la particularité du déménagement. Il existe d’abord deux principes. Les déménagements ne peuvent pas se faire à plus de 10 personnes puisque les rassemblements plus importants restent interdits. Par ailleurs, les déménagements peuvent de nouveau se dérouler dans tous les "départements verts" et dans un rayon de moins de 100kms. Un déménagement qui demande un déplacement de plus de 100kms reste autorisé si celui-ci est effectué par des professionnels.