Le Bac 2020, examen ou contrôle continu ? Jean-Michel Blanquer promet une réponse rapide

Le gouvernement va-t-il passer les épreuves du bac à la trappe en raison de la situation sanitaire ? Rien n'est certain pour l'heure. Mais le ministre de l'Education nationale, en pleine concertation avec les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves sur ce sujet, a promis une clarification pour "la deuxième moitié de la semaine prochaine", vendredi sur TF1.

"J’écoute beaucoup les propositions, syndicales et venant des parents d’élèves", a indiqué Jean-Michel Blanquer. "On est entre deux options, maintenir le bac tel quel ou l’avoir avec contrôle continu."

"Je me suis engagé à ce qu’il y ait un bac cette année", a poursuivi le ministre. "On peut imaginer des formules intermédiaires. Je donnerai la réponse définitive dans la deuxième moitié de la semaine prochaine." Pour Jean-Michel Blanquer, "la formule du contrôle continu a un intérêt, elle permettrait d’avoir cours plus longtemps durant le mois de juin", et donc de permettre aux élèves de lycée de rattraper le retard pris durant le confinement, sans décaler la date des vacances d'été.