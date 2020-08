Le navire de croisière MSC Grandiosa reprend la mer

L'industrie croisièriste s'est retrouvée dans l’œil du cyclone en raison des critiques sur sa gestion du coronavirus à bord des navires au début de la pandémie. Les autorités sanitaires mondiales avaient critiqué la réaction lente des compagnies de croisières face à la propagation du virus avant l'arrêt complet des navires en mars.

À bord, les buffets ou salles de sport continuaient ainsi d'opérer et les équipements de protection individuelle manquaient cruellement. Selon des données de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, fournies par la CLIA, 3.047 cas et 73 décès ont été recensés après des contaminations à bord des navires de croisière affiliés à l'association.

Alors forcément, cette reprise suscite inquiétude et espoirs. Les regards du secteur croisièriste seront braqués sur le Grandiosa après les ratés d'une petite compagnie norvégienne, Hurtigruten, qui a été forcée plus tôt ce mois-ci de suspendre à nouveau ses croisières après la contamination au coronavirus de dizaines de passagers et de membres de l'équipage.