Le port obligatoire du masque étendu dès vendredi dans tout Paris et en petite couronne

L'arrêté préfectoral, signé dès jeudi après-midi, prévoit une application de la mesure à partir de ce vendredi 28 août, 8 heures, à Paris et dans les trois départements de petite couronne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.

"J’ai demandé au préfet de police d’engager une concertation avec la maire de Paris et les élus des départements de la petite couronne, où il me semble urgent d’agir en matière de port du masque", a indiqué le Premier ministre durant la conférence de presse de présentation de la stratégie face à la recrudescence des contaminations.

"Les Bouches-du-Rhône et, comme Paris, sont classés dans les départements de circulation active", a expliqué lors de sa conférence de presse Jean Castex, répondant à la question d'un journaliste. "Cela va entraîner des conséquences, comme cela a été le cas à Marseille." La mairie de Paris présentait, jeudi à midi, sa stratégie sanitaire pour accompagner la rentrée scolaire la semaine prochaine. Le Premier adjoint Emmanuel Grégoire a confirmé des précisions seraient apportées "dans la journée", y voyant une "simplification" des règles en vigueur.

L'arrêté du préfet de police, beaucoup plus étendu que le précédent, prévoit le port obligatoire du masque "pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non". Les seuls usagers qui ne seront pas concernés seront les conducteurs de voitures, de camionnettes et de poids-lourds.