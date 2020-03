Coronavirus : le prolongement de la trêve hivernale, une "bonne nouvelle" pour les associations

"Vu l'urgence et le risque sanitaire majeur pour les personnes fragiles dont de nombreux sans-abri font partie, c'est une bonne nouvelle", a réagi Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, après l'allocution d'Emmanuel Macron. "L'annonce du président de la République est une satisfaction pour les associations de lutte contre l'exclusion, qui avaient lancé l'alerte", s'est également félicité le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, Florent Guegen.

Le chef de l'Etat a ainsi répondu à une demande pressante formulée par les associations ces derniers jours. Dans un communiqué, Droit au logement avait appelé, jeudi, à "des mesures d'urgence", estimant que "les très mauvaises conditions de logement que connaissent des personnes vulnérables, souvent en mauvaise santé, les exposent à l'épidémie et renforcent sa propagation". L'association appelait à un moratoire sur les expulsions, mais allait aussi plus loin, réclamant "la réquisition des logements vacants et des locaux loués en Airbnb", ainsi qu'un "moratoire sur la baisse des APL" et sur "les coupures d'énergie et d'eau", qui reprennent aussi au 1er avril.

La préfecture d'Ile-de-France a indiqué jeudi à l'AFP que quinze personnes sans abri avaient été testées positives au coronavirus dans deux centres d'accueil de la région, dont la plupart dans un centre dédié à un public ayant des pathologies, géré par le Samu social.