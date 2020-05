Déconfinement : les ventes en ligne de masques en tissu explosent

La France va-t-elle devenir la patrie du masque artisanal ? A l'approche du déconfinement, et alors que les pouvoirs publics promettent un approvisionnement massif de la population, le marché du masque en tissu, dont les prix et la vente ne seront pas régulés à la différence des masques chirurgicaux , semble promis à un bel avenir.

Sur un marché aussi florissant, difficile de se distinguer. Si les plus sobres proposent de simples tissus monochromes en coton doublé, de nombreux vendeurs optent pour des motifs plus fleuris, distinguant des modèles pour homme, pour femmes et pour enfants, certains équipés de pince-nez. D'autres tentent des motifs plus évocateurs, offrant par exemple la possibilité d'arborer les couleurs de l'équipe de foot locale ou des personnages célèbres de dessins animés.