Coronavirus : les Belges appelés à manger plus de frites pour sauver les producteurs de pommes de terre

Et si vous doubliez votre régime hebdomadaire de frites en soutien aux producteurs ? L’idée a été lancée par Belgapom, une fédération représentant les négociants et transformateurs de pommes de terre belges qui mise tout sur la spécialité locale pour survivre à la crise. "Mangeons tous des frites deux fois au lieu d’une fois par semaine", a ainsi proposé Romain Cools, secrétaire général de la fédération lors d’une conférence de presse, en fin de semaine.

Depuis le début de l'épidémie, les producteurs belges sont confrontés à un surplus de 750.000 tonnes de pommes de terre susceptibles d'être jetées. En cause ? L’incapacité de ces derniers à écouler leurs stocks depuis le début du confinement, et a fortiori la fermeture des restaurants et l’annulation des festivals. A titre d'illustration, d’ordinaire, le secteur exporte 2,3 millions de tonnes de sa production par an, dans 160 pays.