Coronavirus : les cloches des églises de France ont sonné à 19h30 en signe de solidarité

Au-delà des seuls fidèles, les prélats avaient invité tous les Français à se joindre à leur initiative. Ils proposaient de mettre une bougie à sa fenêtre, à l’heure où devaient sonné les cloches, pour manifester leur soutien avec "les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays", précisait le communiqué de presse de l'Eglise catholique de France. Un hashtag avait même été lancé pour l'occasion : #IlluminonsLAnnonciation .

A noter que si les églises demeurent ouvertes, aucune célébration ne peut s’y tenir. Quelques paroisses catholiques ont donc pris l’initiative de diffuser des messes numériques. La messe télévisée, diffusée dimanche 22 mars sur France 2, a de son côté battu des records d’audience, en triplant sa fréquentation avec plus de 1,7 million de téléspectateurs. Une audience bien plus importante que celle enregistrée lors des célébrations de Pâques et Noël, comptant habituellement le plus grand nombre de téléspectateurs.