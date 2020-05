Les écoliers risquent-ils vraiment des brûlures, cloques et œdèmes à force de se laver les mains ?

Un passage chez le médecin est venu confirmer la cause des douleurs : l'enfant souffre, dixit sa mère, de "multiples brûlures chimiques avec cloques et œdèmes". Faut-il dès lors s'inquiéter pour les écoliers à qui l'on demande depuis la reprise des classes de se laver chaque jours les mains à de nombreuses reprises ?

"Je veux pousser un cri d'alerte", a lancé il y a quelques jours sur Facebook la mère d'un jeune écolier de 9 ans et demi. Son fils, deux jours après être retourné en classe, est en effet rentré avec des avant-bras et des mains particulièrement irrités. "C'est le résultat d'un minimum de 10 à 12 lavages avec un savon bactéricide par jour à l'école... Il n'est pas le seul dans sa classe, et ce n'est pas la seule école touchée, j'ai reçu plusieurs témoignages...", écrit-elle, en colère contre "les pouvoirs publics qui font n'importe quoi avec nos enfants".

Pour mieux comprendre les conséquences de lavages des mains répétés, LCI a contacté le Dr Bruno Grandbastien, président de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H). D'emblée, il se dit "surpris de l'usage de savon bactéricide", qui peut "abîmer la peau, la dessécher s'il est utilisé très régulièrement". Ces savons, qui contiennent des produits antiseptiques, s'avèrent "un peu plus agressifs", note-t-il. "Ils étaient utilisés à une époque dans les blocs opératoires avant de débuter une opération et d'enfiler les habits utilisés pour l'intervention."

Pourquoi dès lors utiliser dans une école ce type de savon, plus irritant que les savons doux ? Bruno Grandbastien peine à comprendre, "d'autant que ce n'est pas ce qui est recommandé par les autorités". Celles-ci "insistent seulement sur l'importance du lavage des mains", note le médecin. En effet, dans son protocole sanitaire pour la réouverture des écoles, le ministère de l'Education nationale ne suggère ni ne conseille à aucun moment l'usage de savon bactéricide. " Les savons les plus simples, qui comprennent le moins de colorants ou de parfums sont parfaitement efficaces", insiste le président de la SF2H.

Le risque pour la peau, avec un savon doux, se révèle bien moindre. Cela signifie-t-il pour autant que l'on peut se laver les mains sans risque des dizaines de fois par jour ? "Un savon n'est pas complètement neutre", nuance Bruno Grandbastien, "on a une petite couche lipidique sur notre peau qui fait office de protection, et chaque lavage vient enlever en partie cette couche lipidique. Si on se lavait 50 fois les mains, elles seraient logiquement fragilisées." Un cas de figure peu probable dans une école, ou les élèves ne multiplient pas autant les lavages.

Lorsque l'on constate des réactions cutanées aussi marquées, le médecin incite non seulement à s'interroger sur la nature du savon employé, mais aussi à explorer l'hypothèse d'une allergie. "Des familles ont des propensions à faire des réactions allergiques plus fréquentes. L'allergie est l'un des maux du XXIe siècle, il y a en plus une part héréditaire", souligne-t-il.

Si des parents observent des irritations sur les mains et les bras de leurs enfants, il peut être judicieux de se rapprocher de son école pour vérifier le type de savon utilisé, et en soumettre un plus doux si nécessaire. L'option d'amener soi-même un savon est également possible, même si elle demande un brin plus de logistique.

En résumé, il est donc possible de constater des réactions cutanées très douloureuses après de nombreux lavages des mains avec un savon bactéricide. Pour autant, ce type de savon n'est pas nécessaire pour un lavage efficace et se révèle peu adapté à l'école, d'autant que la peau des enfants est plus fragile. Si les autorités ont mis en avant le lavage des mains dans les protocoles sanitaires pour la reprise des classes, elles n'ont pas mentionné les savons bactéricides, ni incité à leur utilisation.