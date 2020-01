Les festivités du Nouvel An chinois à Paris sont reportées au printemps

La décision a été prise ce jeudi matin par la mairie, qui souhaite appliquer un "principe de précaution" dû à la récente épidémie de pneumonies mortelles, dû à un nouveau coronavirus né en Chine, et ayant déjà provoqué plus d'une centaine de morts.

Un nouvel an qui n'est pas à la fête. Le célèbre défilé du Nouvel An chinois, organisé chaque année dans le 13e arrondissement de Paris, n'aura pas lieu ce dimanche 2 février comme il été prévu. Selon nos informations, les festivités devraient être organisées "au printemps".

"La communauté chinoise n'a pas le cœur à la fête, la situation est trop compliquée avec ce qu'il se passe en Chine", a expliqué Jérôme Coumet, le maire du XIIIe arrondissement où se déroule chaque année le grand défilé qui clôture les festivités du Nouvel An chinois. "On ne peut pas organiser ce défilé dans la crainte", a ajouté une association organisatrice à l'AFP.

La semaine dernière déjà, les défilés prévus dans le cadre du Nouvel An chinois place de la République avaient été annulés. Les représentants associatifs chinois s'étaient réunis au siège de l’association des Chinois de France, et avaient décidé en accord avec l’ambassade de Chine en France, d’annuler la célébration du nouvel an chinois prévue place de la République afin d'éviter tout débordements à cause de l’épidémie du coronavirus.