Conçus pour les chantiers, les masques FFP3 sont-ils utiles contre le coronavirus ?

Par rapport aux masques FFP2 utilisés en grand nombre par le personnel soignant et auxquels les médias se sont largement intéressés, "ces masques ont un meilleur taux de filtration, entrant et sortant", nous indique Steven. "J'en ai moi-même acheté un lot dans un magasin de bricolage", souligne-t-il.

Quelles sont les spécificités de ces masques ? Contrairement aux FFP2, qui sont conçus en priorité pour le monde médical, les FFP3 sont eux davantage destinés aux ouvriers et artisans qui évoluent dans le secteur du bâtiment où sur divers types de chantiers. Ils sont encore plus filtrants que les FFP2 et retiennent ainsi au moins 99% des particules, contre au minimum 94% pour les FFP2. Une nécessité dès lors que des travailleurs sont exposés à des poussières toxiques : on pense par exemple aux travaux de décontamination pour l'amiante, dont l'inhalation peut faire des ravages.