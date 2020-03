Coronavirus : les lieux de culte confrontés aux restrictions de rassemblement

Ce message, adressé "aux imams et responsables de mosquées", fait suite aux mesures d'Emmanuel Macron jeudi soir, qui a notamment annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre.

Face à l'épidémie de coronavirus, le Conseil français du culte musulman (CFCM) demande à toutes les mosquées de "suspendre l'organisation des prières du vendredi" à partir de la semaine prochaine et jusqu'à nouvel ordre, dans un communiqué vendredi. Ce vendredi, les mosquées accueillant plus de 1000 personnes avaient déjà été appelées lundi par le CFCM à annuler la prière.

"Les établissements d'enseignements adossés aux mosquées" sont également concernés par cette mesure, souligne le CFCM. L'instance, principal interlocuteur de l'Etat sur le culte musulman, appelle aussi "toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes malades ou qui souffrent de troubles respiratoires ou de handicaps à ne pas se rendre à la mosquée". La France compte environ 2500 lieux de culte musulman.

À l’église, à la mosquée, au temple ou à la synagogue, tous doivent s’adapter à l'épidémie de coronavirus. Un rassemblement évangélique à Mulhouse, à l’origine de nombreuses contaminations au Covid-19 dans la région, a démontré que l’épidémie n'épargne pas les lieux de culte. Depuis, les rassemblements de plus de 50 personnes dans un lieu clos du Haut-Rhin sont interdits.

Le ministère de la Santé a fait parvenir des recommandations à la Conférence des évêques de France afin d’éviter la propagation du virus dans les lieux de culte, lors des rassemblements religieux. La liturgie catholique doit ainsi composer : plus d’eau bénite dans les bénitiers, goupillon au placard lors des funérailles, hosties déposées dans la main et non plus dans la bouche, lavage systématique des mains, serrage de mains et baiser de paix proscrits…

Des recommandations ont également été faites par le Grand Rabbin de France à la communauté juive française : "ne pas embrasser les personnes, les livres de prière, les talitot communautaires, les mezuzot et les Sifré Torah" par exemple, ou encore "proposer des solutions hydro-alcooliques à l’entrée de la synagogue".