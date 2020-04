Qui peut bénéficier d'un masque gratuit ?

A partir du 11 mai, le port du masque sera fortement recommandé dans l'espace public, et même obligatoire dans les transports ou les classes pour les collégiens. Mais pas toujours facile d'en trouver, encore moins gratuitement. Et justement, qui pourra bénéficier de masques gratuits ?

Toutefois, tous les Français ne bénéficieront pas de masque gratuit. Quand bien même, un masque par personne ne serait pas suffisant. On estime à quatre le nombre de masques en tissus nécessaires pour une seule personne, ces derniers ne pouvant pas être porté plus de 4 heures, et devant lavés après chaque usage. Pour un foyer modeste de quatre personnes qui devrait s’équiper d’un coup de 16 masques, vendus entre 2 et 10 euros, l’effort financier est important, voire impossible.

C'est pourquoi La France insoumise réclame depuis plusieurs jours la gratuité des masques, et a déposé une proposition de loi en ce sens le 28 avril. "Même si le coût unitaire du masque peut sembler modique, il ne sera pas à la portée des personnes les plus démunies déjà fortement touchées par la crise sociale" insistent les députés du groupe, proposant que l'Etat prenne en charge ce coût. D’autant que contrairement au gel hydroalcoolique, le coût des masques n’est pas encadré.