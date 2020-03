Coronavirus : musée du Louvre, tour Eiffel, Disneyland... ces lieux parisiens très fréquentés peuvent-ils fermer ?

Depuis plusieurs semaines, le Covid-19 gagne du terrain dans le monde entier. Une propagation à laquelle la France n'échappe pas, avec 130 cas confirmés dans douze régions au total. En conséquence, des mesures strictes ont été prises par les autorités, avec notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes dans des lieux confinés, à l'instar du salon du livre à Paris, prévu du 20 au 23 mars prochain, purement et simplement annulé.

Interrogée sur LCI ce lundi matin, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est exprimée sur cette situation : "On a, avec nos personnels, mis en place un comité d’hygiène et de sécurité, qui s’est réuni la semaine dernière pour regarder tous les sujets. Le Louvre est un des établissements qui accueillent plus de 5000 personnes par jour, c’est le musée le plus visité au monde, ce qui n’est pas le cas de nos autres musées."

Elle a également abordé le cas de la tour Eiffel : "La tour Eiffel n’est pas un lieu confiné, il y a les ascenseurs, mais c’est un lieu qui est à l’air libre. Pour l’instant, non (il n’est pas question de la fermer). Mais ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons évidemment."