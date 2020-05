Non, une enseignante n'est pas décédée en Alsace après avoir gardé des enfants de soignants

Ce décès a d'abord été annoncé sur Facebook, vraisemblablement dans un groupe privé, avant d'être repartagé à plus grande échelle. Il indique ainsi que cette femme "avait 42 ans un mari 3 enfants". En réalisant "son travail d'enseignante consciencieuse et motivée durant ce confinement", aurait été amenée à garder "les enfants de soignants", dont l'un "semblait n'avoir qu'un rhume". Le message indique qu'elle est décédée du Covid-19, et que "son mari porte plainte contre l'Education Nationale".

Que sait-on des conditions dans lesquelles cette femme serait décédée ? Plusieurs médias ont tenté d'obtenir des détails sur les faits, sans parvenir à obtenir d'éléments concrets. Le rectorat, contacté par France Inter, a émis des doutes : "Nous n’avons eu aucune remontée d‘une institutrice décédée à l’Académie et nous n’avons pas non plus trace de plainte déposée. Nous avons pourtant fait des recherches approfondies", a-t-il indiqué.

En parallèle, le passage en revue des avis de décès parus dans la presse régionale et divers coups de fil passés aux syndicats locaux n'avaient pas non plus permis de remonter la trace d'un tel décès. La piste d'une fake news est ainsi clairement évoquée par le rectorat, mais la confirmation va venir d'une personne à l'origine de la propagation de ce message.