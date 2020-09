Covid-19 en France : quels sont les 89 départements en situation de vulnérabilité modérée ou élevée ?

ÉPIDÉMIE - Le nombre de contaminations au Covid-19 continue de progresser en France : 89 départements sont en situation de vulnérabilité modérée ou élevée. Qu'est ce que cela signifie ? Quels sont les départements concernés ? Voici la liste.

Les cas d'infections au nouveau coronavirus (Covid-19) continuent de progresser en France. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France , 5.298 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France ce lundi 22 septembre. 89 départements sont toujours classés en situation de "vulnérabilité" : 48 sont considérés en situation de "vulnérabilité élevée", tandis que 41 autres sont en situation de "vulnérabilité modérée". L'indicateur de vulnérabilité, à la différence du classement en zone de circulation active (ZCA, ou zone rouge)*, traduit la circulation virale et l’impact sur la santé de la population à un instant T. Pour l'établir, les autorités sanitaires font la synthèse et recoupent tous les indicateurs fournis par les établissements et les professionnels de santé : le taux de positivité/incidence des patients testés, le taux d’actes/passages pour suspicion de Covid-19, les admissions en hospitalisation conventionnelle et en réanimation ou encore l'évolution du nombre de clusters, entre autres. *Le classement d'un département en zone rouge s'appuie sur cet indicateur par anticipation dans le but de permettre aux préfets de mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires (fermeture de restaurant ou de musée, limitation de déplacement, etc.), comme l'explique Santé Publique France sur son site internet.

Départements en vigilance élevée

Martinique, Guadeloupe (dont Saint Martin et Saint Barthélémy), Ain, Alpes-Maritimes, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Côte d’Or, Corse du Sud, Essonne, Gard, Gers, Gironde, Guyane, Haute Corse, Haute-Garonne, Haute Loire, Haute-Marne, Hauts-de Seine, Hérault, Indre et Loire, Loiret, Ille-et-Vilaine, Isère, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe et Moselle, Nord, Paris, Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Rhône, Sarthe, Seine et Marne, Seine-Saint-Denis, Tarn, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Val d’Oise, Var, Vaucluse, Vienne, Yvelines

Départements en vigilance modérée

Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Ariège, Alpes de Haute Provence, Aube, Aude, Calvados, Cantal, Charente, Corrèze, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Haut-Rhin, Hautes Alpes, Hautes Pyrénées Haute-Savoie, Haute Vienne, Loir et Cher, Lot, Lot et Garonne, Lozère, Mayenne, Mayotte, Meuse, Moselle, Morbihan, Oise, Réunion, Saône et Loire, Savoie, Seine Maritime, Somme, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne