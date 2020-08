Covid-19 en France : quels sont les 53 départements en situation de vulnérabilité modérée ou élevée ?

Les cas d'infections au nouveau coronavirus (Covid-19) augmentent à nouveau en France. Vendredi, plus de 7.300 contaminations ont été enregistrées en 24h, le niveau le plus haut depuis le déconfinement. Samedi, ce chiffre était un peu plus faible mais toujours élevé avec 5.454 nouveaux cas et 23 nouveaux foyers épidémiques. Actuellement, 17 départements sont considérés en situation de "vulnérabilité élevée" et 36 autres en situation de "vulnérabilité modérée".

L'indicateur de vulnérabilité, à la différence du classement en zone de circulation active (ou zone rouge)*, traduit la circulation virale et l’impact sur la santé de la population à un instant T. Pour l'établir, les autorités sanitaires font la synthèse et recoupent tous les indicateurs fournis par les établissements et les professionnels de santé : le taux de positivité/incidence des patients testés, le taux d’actes/passages pour suspicion de Covid-19, le nombre de reproduction effectif du virus (le fameux R0), les admissions en hospitalisation conventionnelle et en réanimation ou encore l'évolution du nombre de clusters, entre autres.

*Le classement d'un département en zone rouge s'appuie sur cet indicateur, par anticipation, dans le but de permettre aux préfets de mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires, explique Santé Publique France sur son site internet. C'est la raison pour laquelle 21 départements sont placés en zone rouge, et non pas 17.