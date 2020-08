Covid-19 en France : quels sont les 53 départements en situation de vulnérabilité modérée ou élevée ?

Les chiffres sont dans le rouge en France et ça, depuis plusieurs semaines. Les infections au Covid-19 ne cessent d'augmenter ces derniers jours, passant la barre des 7.000 contaminations vendredi, le niveau le plus haut depuis la fin de confinement. Ce samedi, on compte près de 5.500 nouveaux cas, un chiffre en baisse après trois jours de progression "exponentielle", et 23 nouveaux foyers épidémiques.