Pourquoi il est encore trop tôt pour estimer la mortalité totale liée au Covid-19 en France

Au cours de cette période, 18.861 décès dans les hôpitaux et 10.335 décès dans les Ehpad et les établissements médicaux sociaux ont été officiellement comptabilisés comme liés au coronavirus, soit un total de 29.186 (le chiffre a, depuis, dépassé les 30.000).

"Entre le 2 mars et le 31 mai 2020, un peu plus de 175.800 décès toutes causes confondues ont été estimés sur le territoire national. Ce nombre est supérieur de 25.030" par rapport au nombre attendu de décès, estimé à partir des observations des années précédentes, détaillent-ils.

A la hausse de mortalité directement liée à l'épidémie s'est en effet ajoutée une augmentation consécutive à "des retards de prise en charge" médicale, liée "au contexte anxiogène des conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie, ou à l'isolement de personnes fragiles et âgées".

"Seules les données exhaustives des causes médicales de décès, collectées à partir de l'ensemble des certificats de décès, électroniques et papier, permettront de quantifier précisément l'excès de mortalité associé à l'épidémie", estime Santé publique France, précisant que la collecte et le traitement des certificats de décès papier "nécessitent plusieurs mois" et qu'ils "ne pourront pas être analysés avant fin 2020".