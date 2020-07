La France est-elle entrée dans une seconde vague de Covid-19 ? "Non", rassure le Pr Delfraissy

ECLAIRAGE - Le président du Conseil scientifique, qui conseille le chef de l'État pendant la pandémie, estime ce lundi qu'il faut distinguer cette période estivale de "l'automne qui nous attend".

"Non". La réponse est claire et se veut rassurante alors que plane sur la France depuis une quinzaine de jours la menace imminente d'une deuxième vague de Covid-19 à la faveur des vacances estivales. Interrogé ce lundi sur RTL sur l'éventualité que cette situation, aussi redoutée par les autorités et la communauté scientifique que par les Français, soit déjà amorcée ou sur le point de l'être, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a répondu par la négative. "Il faut bien distinguer deux périodes. D'une part le virus qui continue à circuler cet été et d'autre par l'automne qui nous attend", a-t-il néanmoins nuancé, ne pouvant se montrer aussi catégorique concernant les semaines et les mois à venir.

"On voit bien que le virus continue à circuler, cela traduit qu'il y a une sorte de virus chronique et cela veut dire que si on ne respecte pas les mesures de distanciation, on peut laisser échapper ce virus", précise encore l'immunologue.

"Eviter un reconfinement général"

Abondant dans le sens du gouvernement, qui soulignait ce lundi encore que l'objectif de rendre dès ce lundi le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos sous peine de se voir infliger une amende forfaitaire de 135 euros, est d'"éviter un reconfinement général", le spécialiste a assuré qu'"on va tout faire pour".

Mais, concernant les moyens déployés pour limiter efficacement la propagation du virus, Jean-François Delfraissy a estimé que "l'accès aux tests n'était pas encore suffisamment fluide" et qu’"on peut mieux faire." Et d'insister : "J’ai moi-même demandé, sans donner mon nom, la semaine dernière, un rendez-vous dans mon quartier et on m’a donné rendez-vous à 5 jours".