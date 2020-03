"Elle avait juste une toux", raconte la mère de Julie, 16 ans, première adolescente à succomber du covid-19

Depuis jeudi soir, les radios et les bandeaux de télévision rappellent en boucle qu'une adolescente de 16 est morte du coronavirus. "C'est horrible parce que moi, je sais que c'est la mienne", témoigne sa mère, Sabine, auprès de l'AFP. Cette adolescente, sans problèmes de santé particulier, s’appelait Julie. Elle a succombé de façon très soudaine, faisant d'elle la plus jeune victime française de la pandémie en France. Selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a annoncé son décès, Julie a été victime d'une forme sévère du virus, "extrêmement rare" chez les jeunes.

Mardi, Julie est admise en réanimation, installée dans une petite chambre aux murs bleus avec des oursons. Quand Sabine vient lui rendre visite dans l'après-midi, sa fille est anxieuse : "J'ai mal à mon cœur", dit-elle à sa maman. Pourtant, les résultats aux deux derniers tests au covid-19 sont négatifs. Une bonne nouvelle célébrée par le personnel médical. "On ouvre la porte de la chambre, les infirmières ne mettent plus de blouse, le médecin lève le pouce pour me dire c'est bon", raconte Sabine. Après une journée à l'hôpital, Sabine rentre chez elle, promet qu'elle reviendra le lendemain. Tard dans la soirée, un premier appel fait tout basculer : le résultat du premier test fait à l'hôpital de Longjumeau vient d'arriver, Julie est positive au covid-19, son état se dégrade, elle doit être intubée. Passé minuit, un autre coup de fil : "Venez, vite !".

"Là, j'ai paniqué. Il y a des mots qui vous font comprendre", explique Sabine. "On n'y croit pas. On se dit qu'ils se sont trompé. Et pourquoi ces résultats arrivent aussi tard ?", se demande-t-elle encore. "Depuis le début, on nous dit que le virus ne touche pas les jeunes. On l'a cru, comme tout le monde", ajoute Manon, la sœur aînée de Julie. Quand elles arrivent à l'hôpital, vers 1h du matin, Julie est déjà morte. Elles peuvent la voir, lui prennent la main, lui donnent une caresse sur le front. Et puis tout de suite, on leur explique le protocole strict en temps d'épidémie : pas de préparation du corps, pas de cercueil ouvert, une dizaine de personnes à l'enterrement.