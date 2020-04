Près de 60% des Ehpad en Île-de-France touchés par le Covid-19

CHIFFRES - Plus de 400 des 700 Ehpad d'Île-de-France connaissent "au moins un cas de Covid-19", a indiqué le directeur de l'ARS d'Île-de-France Aurélien Rousseau, dans un entretien accordé à l'AFP.

Selon le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France Aurélien Rousseau, interrogé par l'AFP, plus de 400 des 700 Ehpad d’Île-de-France connaissent "au moins un cas de Covid-19". "En Île-de-France, on a près de 60% des Ehpad dans lesquels il y a au moins un cas de Covid, un peu plus de 400" des 700 établissements que compte la région, a-t-il déclaré avant d'ajouter : "La contagion se poursuit. Cela progresse vite, mais pas au même niveau pour la létalité grâce aux mesures barrières et d'isolement mises en place." Ce dernier a toutefois refusé de préciser le nombre de décès constatés dans les Etablissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes d’Île-de-France. Selon le dernier bilan national, basé sur un questionnaire à remplir chaque jour par les établissements, le Covid-19 a causé la mort de plus de 4.000 résidents d'Ehpad depuis le début de l'épidémie. En Île-de-France, le taux de remplissage de ce formulaire atteint les 85%, selon M. Rousseau.

Bientôt 2 500 tests par jour dans les Ehpad

"Nous sommes dans un contexte où le nombre de personnes contaminées parmi les personnels s'accroît à la même vitesse que dans la population générale", s'est-il inquiété. Le gouvernement a annoncé lundi le lancement progressif d'une campagne de dépistage massif dans les Ehpad, qui ne pouvaient auparavant tester que les trois premières personnes suspectées de Covid-19. En Île-de-France, qui compte 60.000 résidents d'Ehpad pour 40.000 personnels, le nombre de tests devrait atteindre "dans les prochains jours 2.500 par jour" pour les deux catégories, a indiqué M. Rousseau. "Pour l'instant, nous devons assumer une priorisation des situations où il y a le plus de cas pour être sûr que les mesures de confinement et d'isolement, voire de transfert hospitalier, soient à la hauteur de la situation", a-t-il ajouté.

67% des patients hospitalisés en Île-de-France ont plus de 60 ans

Actuellement, près de 9.000 personnes de plus de 60 ans atteintes du Covid-19 sont hospitalisées en Île-de-France, soit 67% du total des patients, a également indiqué Aurélien Rousseau. Plus en détail, 27% des lits d'hospitalisation pour les cas de Covid-19 sont occupés par des plus de 80 ans, a-t-il précisé, affirmant que "l'hôpital joue son rôle dans la prise en charge des malades d'Ehpad".

