Le coronavirus "aime toutes les saisons", met en garde l'OMS

Protégé en été, une illusion ? Les saisons ne semblent pas avoir d'impact sur le développement de la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mettant en garde contre une idée persistante. Alors que le virus a fait à ce jour plus de 650.000 morts dans le monde et plus de 16 millions de cas, "la saison ne semble pas avoir de répercussion sur la transmission", a déclaré une porte-parole de l'organisation, Margaret Harris, lors d'un briefing virtuel. Elle en veut pour preuve que parmi les pays les plus touchés du monde, l'un, les Etats-Unis, est en été, et l'autre, le Brésil, traverse l'hiver.