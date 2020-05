Plan de sauvetage de l'automobile : pourquoi Macron a-t-il choisi Valeo pour ses annonces ?

Emmanuel Macron se rend ce mardi après-midi dans une usine de l’équipementier Valeo à Etaples (Pas-de-Calais), près du Touquet, pour présenter les mesures destinées à soutenir le secteur automobile. Le site, qui emploie plus de 1.800 personnes, est spécialisé dans la fabrication d'alternateurs et dans les technologies du futurs. Valeo équipe les constructeurs du monde entier.

Le choix de cette entreprise par l'Elysée est loin d'être anodin. Spécialiste mondial des équipements électriques, Valeo accompagne depuis de nombreuses années les constructeurs dans le développement des véhicules hybrides et électriques. "Valeo propose des solutions pour limiter la consommation de carburant et donc diminuer les émissions de CO2", détaille l'entreprise auprès de LCI.

Valeo est sans doute l'un des ambassadeurs les plus importants du made in France. Car si l'équipementier tricolore est présent dans 33 pays dans le monde, il continue de privilégier les Hauts-de-France pour la conception et la production de ses innovations. Aujourd'hui, 4 véhicules sur 10 fabriqués en Europe disposent d'un système électrique qui sort des lignes de production d'Etaples.

"Plus de 8 millions de pièces sont fabriquées tous les ans dans les Hauts-de-France, explique fièrement Valeo à LCI, et 80% de la production est destinée à l'export. Il y a peu d'usines françaises dans cette situation." Valeo est aussi le plus grand dépositaire de brevets en France depuis trois ans, et 13% de son chiffre d'affaires est dédié à la recherche et développement, "un chiffre qui nous rapproche des géants de la tech", s'enorgueillit l'entreprise.