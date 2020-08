Coronavirus : plus de 1000 cas en Guadeloupe, les mesures barrières renforcées

L’épidémie de coronavirus rebondit en France métropolitaine. Mais pas seulement. Les territoires d’Outre-mer ne sont pas non plus épargnés. Au cours de la semaine du 22 au 28 août, le département a enregistré 374 nouvelles contaminations, portant le nombre total de cas confirmés par test PCR en Guadeloupe à 1.145.

Ces chiffres inquiètent les autorités locales, qui ont décidé de renforcer les mesures. Dès ce samedi 29 août, "la pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et sur les lieux publics est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe", de même que "la vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique, de 20 heures à 6 heures", a annoncé le préfet Alexandre Rochatte.

De plus, à l’instar de très nombreuses communes en métropole, le port du masque va devenir obligatoire dans l’espace public. "À compter du lundi 31 août 2020 à 6 heures et jusqu'au 21 septembre 2020, le port du masque de protection devient obligatoire à l'extérieur pour toute personne âgée de onze ans et plus", a indiqué le préfet, dans des propos rapportés par l’AFP. Si cette obligation "ne s'applique pas" sur toutes les plages, sont en revanche concernés "les bassins, les plans d'eau, les chemins et sentiers de randonnées" et "la pratique des activités sportives excepté lorsque les protocoles sanitaires fixées par les fédérations sportives délégataires le prévoient."