Plus de 6000 masques en tissu sont produits chaque jour par des détenus

"Ce sont un peu plus de 150 personnes détenues, tous volontaires, qui contribueront à la fabrication de masques de protection", s'enorgueillit Albin Heuman, le directeur de l'Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. "Nous produisons, à l’heure actuelle, un peu plus de 6.000 masques de catégorie 1, adaptés aux professionnels en contact avec le public. Ils sont lessivables et réutilisables."

Cette précieuse production est destinée pour un tiers aux besoins propres du ministère de la Justice et des soignants. Les deux tiers restants sont destinés aux commandes enregistrées par les industriels partenaires. "Il s’agit du réseau Résilience, qui vise à relocaliser une production textile sur le territoire national, et de la société Boldoduc, spécialiste des textiles techniques et des équipements de protection individuelle." Des partenariats nécessaires selon Albin Heuman "pour accéder à la matière première et réaliser un équipement de protection de qualité".