Prolongement du confinement, durcissement les règles, suivi psychique... Ce que préconise le Conseil scientifique

Compte tenu des "incertitudes" au sujet de la dynamique de l'épidémie, les scientifiques reconnaissent qu'il n'est "pas possible d'anticiper précisément l'évolution de ces indicateurs clés, et donc de proposer une date de sortie du confinement". Pour autant, les experts jugent que "le confinement durera vraisemblablement au moins six semaines à compter de sa mise en place".

Selon cet avis, mis en ligne sur le site du ministère de la Santé , "les effets épidémiologiques du confinement ne peuvent être observés qu'à partir d'une durée de deux à trois semaines à partir de sa mise en oeuvre. Trois semaines après le démarrage du confinement sont donc nécessaires pour obtenir une première estimation de son impact", correspond au délai entre l'infection d'une personne et son admission éventuelle en réanimation "pour les cas les plus graves".

Une source gouvernementale a confirmé par la suite à LCI qu'il n'était pas possible, en l'état, de confirmer un tel pronostic. Autrement dit, le délai des six semaines ne sera pas confirmé dans l'immédiat.

Interrogé mercredi soir au sujet de l'avis du Conseil scientifique, le ministre de la Santé Olivier Véran a refusé de livrer un pronostic sur la durée du confinement de la population française. "Le Conseil scientifique s'est exprimé en donnant une estimation", a-t-il souligné. "Personne n'est capable de vous dire combien de temps il va durer. Il a simplement dit qu'il allait durer au-delà de quinze jours, cela est sûr, mais au-delà, qu'il pourrait durer jusqu'à une date plus lointaine de cinq ou six semaines. Encore une fois, grande prudence. Cette réponse, nous ne l'avons pas". Olivier Véran a rappelé que la date ne pourrait être connue que lorsque "la courbe épidémique le permettra".

La seconde option consisterait en une application "stricte du confinement dans ses modalités actuelles sans en modifier les règles", conduisant les autorités à renforcer les contrôles pour les faire mieux appliquer sur l'ensemble du territoire, et à permettre aux autorités locales de réguler les marchés alimentaires et de mettre en place des couvre-feux nocturnes. C'est précisément l'option retenue lundi soir par le Premier ministre Edouard Philippe.

Faisant siennes les inquiétudes exprimées par les soignants au sujet de risques de pénurie de masques et de gels hydro-alcooliques, le Conseil scientifique alerte le gouvernement sur les risques de rupture de stock et lui demande de "faire preuve d'une entière transparence et de plus de clarté" sur les stocks existants et sur la manière "dont les services seront approvisionnés".

Il recommande en outre que les autres activités "essentielles à la vie de la nation", notamment dans le domaine alimentaire et les services publics, puissent bénéficier de ces matériels de protection au même titre que les soignants.