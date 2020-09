Nice : Estrosi durcit les mesures pour lutter contre la circulation du Covid-19

Le maire LR de Nice Christian Estrosi a annoncé jeudi la suspension des visites dans les quatre Ehpad municipaux et une série de restrictions, comme l'annulation du début de la saison d'opéra, en réponse à la circulation plus active du coronavirus.

A Nice, le confinement des Ehpad municipaux et de leurs 236 résidents, imposé le 15 mars, avait été levé le 8 juin. "J'assume des choses qui peuvent paraître impopulaires (...) Certains peuvent parler d'un semi-confinement (...) En fonction de l'évolution (...) je serai amené à prendre des mesures sans doute plus fortes encore dans les semaines qui viennent voire les jours", a-t-il déclaré lors d'un point presse, affirmant : "La situation est grave" et la progression du virus "exponentielle". "Je ne vois pas par quel miracle on serait épargné", a-t-il ajouté, en évoquant le rebond de l'épidémie à Marseille, Barcelone ou en Israël.