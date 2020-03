Coronavirus : quels salariés pourraient être obligés de travailler 60 heures par semaine ?

Ce mercredi 25 mars, le gouvernement a pris en Conseil des ministres plusieurs ordonnances pour sauver l'économie française de la crise qu'elle traverse en raison de l'épidémie de coronavirus. Parmi elles, l'une portant sur les "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" entend rendre possible un temps de travail hebdomadaire de 60 heures.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a affirmé lors du point presse post-Conseil des ministres : "de façon temporaire" pour faire face au "surplus d'activité" lié à la crise, "nous permettrons de déroger" au droit du travail. Ainsi, "le travail du dimanche sera ouvert, sur la base du volontariat", il sera possible d'effectuer "46 heures et non 44 heures en moyenne sur 12 semaines", et de travailler "jusqu’à 60 heures par semaine en respectant les temps de repos et en majorant les heures supplémentaires".

Qui sera concerné par cette possibilité ? Les employés d'entreprises fabriquant des masques, des médicaments, les salariés dans le secteur de l'énergie, de la logistique, des télécoms, de l'agriculture ou de l'agroalimentaire, a donné en exemple Muriel Pénicaud.