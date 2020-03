Restaurants, cafés et bars fermés : un million de salariés dans l'inquiétude

C’est un choc majeur. Samedi le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les restaurants, bars, cafés et discothèques de l'Hexagone. Un coup de massue pour les professionnels de ce secteur, avec des pertes de chiffre d’affaires considérables et une trésorerie qui fond à vue d'oeil. Actuellement, on dénombre dans l’Hexagone 75.000 restaurants, dont 18.000 rien que dans la capitale, 40.000 bistrots et cafés ainsi que 3.000 discothèques. Au total, ce ne sont pas moins de 1 million de salariés qui sont aujourd'hui concernés par ces fermetures exceptionnelles.

En dépit des mesures prises par le gouvernement (report des impôts et des charges sociales, recours au chômage partiel), les retards de paiement et les défaillances de trésorerie qui en découleront pourraient conduire beaucoup de petites entreprises à mettre la clé sous la porte. Sur le plateau de LCI, Marcel Benezet, président de la branche Cafés du GNI, a jugé samedi ces mesures insuffisantes. "Ce que nous souhaitons, c’est l’annulation des charges et la création d’un fonds national d’indemnisations. Les trésoreries sont atones, cela va être très difficile de tenir pendant un mois dans ces conditions", plaide-t-il.