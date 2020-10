Restrictions maintenues à Marseille : le statu quo passe mal pour les élus locaux

Le torchon brûle toujours entre Paris et Marseille. Quelques minutes après la conférence de presse consacré par le ministre de la Santé Olivier Véran à l'évolution du Covid-19 en France, des élus de la cité phocéenne sont montés au créneau. En cause : le maintien des mesures restrictives dans la seconde ville de France.

S'il a confirmé un début d'amélioration dans certaines villes dont Marseille où l'"on commence à constater un frémissement, un début d'embellie sur le plan sanitaire, certes timide", le ministre de la Santé a aussitôt freiné des quatre fers : "Je le dis tout de suite, les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés, et (…) les risques sanitaires et de surcharge hospitalière sont encore bien trop importants". Raison pour laquelle le dispositif incluant la fermeture des bars et restaurants et maintenue. Au grand dam de la classe politique locale.